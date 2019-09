Məşhur serialın aktyorunun bu görüntüləri hər kəsi təəccübləndirdi /Fotolar

Türkiyənin "Atv" kanalında yayımlanan sevilən serial "Hercai"nin Miranı Akın Akınözü bir jurnala verdiyi reportajda 50 kiloqram arıqladığını açıqlamışdı.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, aktyorun tələbə olduğu zamanlarındakı artıq çəkili halı izləyicilərini təəccübləndirib.

Hazırda 70 kiloqram olan Akın Akınözü verdiyi reportajda bir zamanlar 120 kiloqram olduğunu deyərək "Nə güclü olan həyatda qalır, nə də ağıllı olan. Ən çox dəyişikliyə hazır olanlar həyatta qalmağı bacarır. Dəyişikliyin gücünü ilk dəfə 120 kiloqramdan 70 kiloqrama düşdükdə kəşf etdim" demişdi.

