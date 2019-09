​FHN-in İdman-sağlamlıq Mərkəzində idmançılarla görüş keçirilib

13-14 sentyabr 2019-ci il tarixlərində Azərbaycan Taekvondo Federasiyasının təşkilatçılığı ilə Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində taekvondo üzrə gənclər arasında “Vl Koreya Səfri Kuboku” yarışları keçirilib.



Metbuat.az xəbər verir ki yarışlarda Bakı, Sumqayıt və Respublikanın müxtəlif bölgələrindən 15 komandadan 100-dən artıq idmançı mübarizəyə qatılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi İdman-sağlamlıq Mərkəzinin komandası yarışlarda mərkəzin fiziki hazırlıq şöbəsinin inspektoru Avropa çempionu Elvin Məmmədov rəhbərliyi altında iştirak edib. Yarışlarda uğurlu çıxış edən Mərkəzin taekvondoçusu Eltac Qafarov 68-kq çəki dərəcəsində bütün rəqiblərini məğlub edərək qızıl medal qazanıb. Mərkəzin rəisi polkovnik Füzuli Musayev idmançı və məşqçisini qəbul edərək onları təbrik edib, növbəti yarışlarda uğurlar arzulayıb.

