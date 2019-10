5 il sonra məzardan çıxıb müharibə əmri verdi - Təşviş yaradan səs qeydi

İŞİD lideri Əbu Bəkir əl Bağdadiyə aid olduğu iddia edilən 30 dəqiqəlik səs qeydi yayımlanıb.

Publika.az xəbər verir ki, mesajı “Əl Furqan” adlı internet saytı dərc edib.

Mesajda gündəlik əməliyyatların fərqli cəbhələrdə davam edəcəyi bildirilib. Mali və Şam şəhərləri hədəf kimi göstərilib. Lakin sözügedən hücumların zamanı açıqlanmayıb.

Səs qeydində Bağdadi olduğu deyilən şəxs təşkilat üzvlərinə həbsxana və düşərgələrdə olan İŞİD üzvlərinin və qadınların sərbəst qalması üçün əllərindən gələni etməsini tapşırır.

Qeyd edək ki, Bağdadi son dəfə görünməsindən 5 il sonra bu ilin aprel ayında kameralar qarşısına keçərək təxribat videosu çəkmişdi. Lakin ABŞ Bağdadinin öldürüldüyünü idda edir.

Zümrüd

