Sosial şəbəkələrdə İzzət Bağırovun keçmiş kadrları yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən maraqla qarşılanan görüntülərin 28 il əvvələ aid olduğu bldirilir. Qeyd edək ki, 1976-cı ildə dünyaya gələn müğənninin görüntülərdə 15 yaşı var.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

