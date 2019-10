Təyyarələrdə sərnişinlərə tütün məmulatları paylanacaq

Bakı. Trend:

Rusiyanın “Utair” aviaişirkəti uçuşlar zamanı sərnişinlərə tütün məmulatları paylayacaq.

Trend-in məlumatına görə, bu qərar siqaret çəkən sərnişinlər üçün uçuşun daha rahat keçməsi üçün qəbul edilib.

Qeyd olunur ki, təyyarədə tütün məhsulu həddi-buluğa çatmış şəxslərə, reklam sessiyasında iştirak etmək şərti ilə təklif olunacaq.

Qərar sentyabrın 15-dən qüvvəyə minib və hazırda aviaşirkətin 10-dan çox reysində tətbiq olunur.

