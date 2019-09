Məşhur "Çağırış" filminin aktyoru vəfat etdi /Fotolar

Dünyaca məşhur rejissor Mustafa Akkadın hazırladığı əfsanə film "Çağırış"ın Bilal Həbəşisi Əli Əhməd Saləm 81 yaşında həyata gözlərini yuyub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, Mustafa Akkadın film sənətində bir şah əsər hesab edilən və İslam dininin yaranmasından bəhs edən "Çağırış" 1977-ci ildə çəkilmişdi.

Filmin ən təsirli səhnələrindən biri Məkkənin fəthində baş verən hadisələr olmuşdu. Bilal Həbəşinin müsəlmanları namaz qılmağa çağırdığı anlar da filmin ən təsirli səhnələrindən biri idi. Yaddaşlarda qalan bu səhnədə Bilal Həbəşini libyalı aktyor Əli Əhməd Saləm canlandırmışdı. Aktyor bir neçə filmdə rol alsa da, bu film ilə şöhrət əldə etmişdi. Tarixə keçən 81 yaşlı aktyor uzun illərdir mübarizə aparırdığı xəstəlikdən vəfat edib.

Tarixə keçən "Çağırış" filmi ssenarisi, rejissorluğu və aktyorları ilə bir çox insan tərəfindən bəyənilmişdi. Film zamanı Akkad əfsanəvi boksyor Məhəmməd Əlinin Bilal Həbəşi rolunda oynamaq istədiyini bildirmişdi. Akkad bunun filmin verdiyi mesajın qarşısına keçəcəyini düşünərək rədd etmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.