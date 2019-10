Aparıcı Kamələ Piriyeva uzun saçları ilə vidalaşıb.

Publika.az xəbər verir ki, aparıcı yeni mövsümdə yeni saç stilində görünməyə qərar verib. O, uzun saçlarını özü kare kəsib və bu kadrları instaqramda paylaşıb.

Yeni fotosessiya etdirən Kəmalə Piriyevanın fotolarını təqdim edirik.

