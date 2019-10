Bərpa olunan enerji mənbələrinin inkişaf istiqamətləri müzakirə olunub

Bakı. Samir Əli - Trend:

Bu gün Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində Yaponiyanın İTOCHU Koorporasiyasının baş əməliyyat direktoru cənab Hisato Okubo ilə görüş keçirilib.

Nazirliyin mətbuat xidmətindən Trend-ə verilən məlumata görə, görüş zamanı Azərbaycan və Yaponiya arasında ikitərəfli əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb, Azərbaycanda bərpa olunan enerji mənbələrinin inkişafı üçün əməkdaşlığın əsas hədəf və istiqamətləri müzakirə olunub.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.