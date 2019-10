Əməkdar artist Cavanşir Məmmədov yol qəzasına düşüb.

Milli.Az Redaktor.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənni küçələrin işıqlandırılması, körpülərin yaxınlığında sürücülərin yol hərəkətini müşahidə etməsi üçün monitorların quraşdırılmamasından narazılıq edib. O, buna görə yol qəzasına düşdüyünü deyib:

"Avtomobilimi yuduzdurmağa vermişdim, taksi ilə getməli oldum. Körpünün altında "Mercedes" markalı avtomobil xarab olmuşdu, ona çırpıldıq. Arxadan gələn maşın da bizim taksiyə vurdu".

Milli.Az

