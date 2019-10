Şimali Koreyaya aid bir gəmi Yapon dənizində Rusiya Sərhəd Xidmətinin əsgərlərinə atəş açıb.

Publika.az xəbər verir ki, nəticədə 3 rus əsgəri yaralanıb.

Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti (FSB) buna cavab olaraq Şimali Koreyaya aid iki gəmini girov götürüb və 21 ekipaj üzvünü həbs edib.

FSB-dən verilən açıqlamada rus əsgərlərinin qeyri-leqal balıq ovu ilə məşğul olanların qarşısını almağa çalışdığı, bu zaman hücuma məruz qaldıqları bildirilib.

Zümrüd

