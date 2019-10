Bakı. Trend:

Hindistan Silahlı Qüvvələri Odişa ştatında “Astra” sinfinə məxsus yeni “hava-hava” tipli raketi sınaqdan keçirib.

Trend-in məlumatına görə, ölkənin Müdafiə Nazirliyi sınağın uğurla başa çatdığını bildirib.

Qeyd olunur ki, raket Su30-MKİ qırıcısından buraxılıb və yüksək dəqiqliklə havada hərəkət edən hədəfi vurub.

