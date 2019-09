Şimali koreyalı brakonyerlər Yaponiya dənizində Rusiya sərhədçilərinə hücum edib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Rusiyanın sahil sərhədçiləri Şimali Koreyaya məxsus iki gəmi və brakonyerliklə məşğul olan 11 qayıq aşkarlayıblar.



21 nəfər heyyəti olan gəmi saxlanılıb. 45 nəfərdən çox heyyəti olan ikinci gəmidən isə rusiyalı sərhədçilərə silahlı hücum edilib. Nəticədə 3 rusiyalı sərhədçi yaralanıb. Hazırda ikinci gəminin heyyətinin saxlanması istiqamətində işlər görülür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.