Bakı. Trend:

Bu gün Xəzər dənizində zəlzələ olub.

Bu barədə Trend-ə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən məlumat verilib.

İlkin məlumatlara əsasən, 3.1 bal gücündə olan zəlzələ yerli vaxtla saat 17:18-də Xəzər dənizində qeydə alınıb.

