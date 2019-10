Bakı. Trend:

Xətai rayonunun bəzi hissələrində qaz kəsilib.

Bu barədə Trend-ə "Azəriqaz" ASC-dən məlumat verilib.

Xətai rayonu, Q.Məmmədov küçəsində diametri 325 mm-lik qaz xəttinin korrozyaya uğramış hissəsinin yenisi ilə əvəz olunması ilə əlaqədar bu gün səhər saatlarından adı çəkilən və ətraf küçələrdə qaz təchizatı dayandırılıb.

