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"Sevilya" Bakıya tam heyətlə gəlir - SİYAHI

"Sevilya" Bakıya tam heyətlə gəlir - SİYAHI
18:52 17 Sentyabr 2019
92 İdman
Ölkə mətbuatı
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Avropa Liqasının qrup mərhələsində ilk oyununu Bakıda "Qarabağ"a qarşı keçirəcək "Sevilya" artıq İspaniyadan yola düşmək üzrədir.

Milli.Az klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, ispanlar bakıya tam heyətlə gəlirlər.

Baş məşqçi Xulen Lopetegi Azərbaycana 23 futbolçu gətirir. Siyahı aşağıdakı kimidir:

Vaslik, Serxi Qomes, Karriço, Ronni Lopes, Dabbur, baneqa, Munir, Kunde, Bono, Xavyer Ernandes, Pozo, Xesus Navas, Qudelj, Esküdero, De Yonq, Dieqo Karles, Oliver Torres, Fernan Vaskes, Regilon, Yordan, Fernando, Brayan, Alfonso.

Milli.Az

Xəbərin orijinal ünvanı: https://news.milli.az/sport/786876.html
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Sevilya Bakıya tam heyətlə gəlir SİYAHI
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