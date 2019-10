Xətai rayonu, Q.Məmmədov küçəsində diametri 325 millimetrlik qaz xəttinin korroziyaya uğramış hissəsinin yenisi ilə əvəz olunması ilə əlaqədar adıçəkilən və ətraf küçələrdə qaz təchizatı dayandırılıb.

Milli.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İstehsalat Birliyi məlumat yayıb.

