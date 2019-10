Azərbaycan Parisdə keçirilən “Çay şəhərciyi”ndə təmsil olunacaq. "Report"un Fransa bürosu xəbər verir ki, Azərbaycanın Fransadakı Səfirliyi, Fransada Azərbaycanın Dostları Assosiasiyası, Paris Azərbaycan Evinin təşkilatçılığı ilə “Çay şəhərciyi” 27-29 sentyabr tarixlərində baş tutacaq. “Çay şəhərciyi”ndə Azərbaycanın çayla bağlı ənənələri və məhsulları nümayiş olunacaq.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.