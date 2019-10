Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Conson və Almaniya Kansleri Angela Merkel Səudiyyə Ərəbistanında "Saudi Aramco" şirkətinin neft emalı zavodlarına edilən hücumlara qarşı birgə cavab mövzusunda dünyadakı bütün tərəfdaşlarla işləməyin zəruri olduğuna dair razılığa gəlib.

Bu barədə "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir.

Qeyd olunur ki, onlar həmçinin İranda gərginliyin daha da artmasının qarşısını almağın vacibliyini müzakirə ediblər.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.