Dünyaca məşhur müğənni Madonnanın 18 yaşındaykən çəkilən ağ-qara fotoları Amerika KİV-lərində yayılıb.

Milli.Az "qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, şəkillər 1977-ci ilin mayında Miçiqan ştatında lentə alınıb.

Madonnanın məşhur olmadan əvvəl çəkilən fotolarının müəllifi Cecil I. Taylordur. O, həmin dövrdə müasir rəqslə məşğul olurmuş.

Sənətçi karyerasını inkişaf etdirmək üçün 1978-ci ildə Nyu-Yorka köçüb və bundan bir neçə il sonra populyarlaşmağa başlayıb.

