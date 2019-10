Nadir Çində timsah və qurbağa yedi - VİDEO

Müğənni Nadir Qafarzadə Çinə yollanıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, orada istirahət edən sənətçi bir neçə şəhəri gəzib, qeyri-adi yeməklərin dadına baxıb.

Timsah ətini videoya çəkən Nadir ondan hazırlanan yeməyin də dadına baxıb. yeməyin görüntüsü paylaşan Qafarzadə dadlı olduğunu söyləyib:

"Ötən gün timsahı göstərdim, indi isə onun ətindən daddım. Elə bilirsiz dadsızdır? Çox dadlıdır. Bunlar xüsusi böyüdülmüş timsah və qurbağalardır, yırtıcı deyillər. Bir timsah əti yeməklə mənə heç nə olmayacaq".

Milli.Az

