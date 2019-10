"Qarabağ" - "Sevilya" matçına 2 min bilet qaldı

Avropa Liqasının qrup mərhələsində keçiriləcək "Qarabağ" - "Sevilya" matçına maraq böyükdür.

Milli.Az xəbər verir ki, qarşılaşma üçün satışa çıxarılan 30 min biletdən 28 mini satılıb.

Biletlərin qiymətləri sektorlar üzrə 3, 5, 15, 20, 50 və 100 AZN-dir.

Sentyabrın 19-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək "Qarabağ" - "Sevilya" matçına saat 20:55-də start veriləcək.

Biletlərin satış məntəqələri:

Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunun kassaları

Gənclik və 28 Mall (iticket satış məntəqəsi)

Park Bulvar AVM (iticket satış məntəqəsi)

ASAN 2, 3 (Yasamal, Amay t/m)

İticket.az (onlayn).

Milli.Az

