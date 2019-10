Xəzər dənizində zəlzələ baş verib.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən Publika.az-a verilən məlumata görə, maqnitudası 3,1, dərinliyi 62 km olan zəlzələ yerli vaxtla saat 17:18-də qeydə alınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.