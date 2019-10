"Valensiya"da boykot - Klubda aləm qarışdı

"Valensiya"nın futbolçuları Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin ilk turunda keçirəcəkləri "Çelsi" ilə səfər oyunu öncəsi mətbuat konfransını boykot ediblər.

Milli.Az sportinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, "yarasalar"ın futbolçuları bununla baş məşqçi Marselino Qarsiya Toralın istefaya göndərilməsinə etirazlarını bildiriblər.

Həmin futbolçular La Liqanən 4-cü turunda "Barselona" ilə oyundan (2:5) sonra da mətbuata açıqlama verməyərək klub rəhbərliyinə etirazlarını göstəriblər.

Klubun sinqapurlu sahibi, iş adami Peter Lim aralarındakı münaqişəyə görə bir neçə gün əvvəl baş məşqçi ilə yanaşı, idman direktorunu da istefaya göndərib. Marselinonun əvəzinə Albert Selades baş məşqçi təyin olunub.

Milli.Az

