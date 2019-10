İngiltərənin "Mançester Siti" komandasının futbolçusu Con Stounz zədələnib.

"Report" klubun rəsmi "Twitter" səhifəsinə istinadən xəbər verir ki, 25 yaşlı müdafiəçi səhər məşqində xəsarət alıb. Onun əzələsində problem aşkarlanıb. İngiltərəli oyunçunun 1 ay yaşıl meydanlardan kənarda qalacağı vurğulanıb.

Qeyd edək ki, Con Stounz 2016-cı ildən "Mançester Siti"də çıxış edir.



