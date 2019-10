Əfqanıstan prezidenti Azərbaycana gələcək

Əfqanıstan prezidenti Məhəmməd Əşrəf Qəni Azərbaycana səfər edəcək.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Əfqanıstanın Azərbaycandakı səfiri Xeyrullah Spelenay ölkəsinin müstəqilliyinin 100 illiyinə həsr olunmuş rəsmi qəbulda bildirib.

O, dövlət başçısı və xarici işlər naziri Səlahəddin Rəbbaninin oktyabrın 25-26-da Qoşulmama Hərəkatının sammitində iştirak etmək üçün Bakıya gələcəyini qeyd edib.

Diplomat sözügedən tədbirin terrorçuluqla mübarizə sahəsində beynəlxalq həmrəyliyi daha da gücləndirəcəyini də vurğulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.