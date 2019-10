Son 45 ilin ən uğursuz göstəricisi

"Monako" Fransa çempionatının 5-ci turunda "Marsel"ə məğlub olub - 3:4.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, Leonardo Jardimin yetirmələri yeni antirekorda imza atıb.

Monaco Liqa 1-in ilk 5 turunda qapısından 14 top buraxıb. Bu, "knyazlıq klubu"nun son 45 ildə ən uğursuz göstəricisidir. Komanda sonuncu dəfə 1974/75 mövsümündə ilk 5 turda qapısında 14 və daha çox top görmüşdü.

"Monako" həm də, 2001/2002 mövsümündən sonra ilk dəfə 5 turdan sonra cəmi 2 xal toplayıb. Komanda hazırda 19-cu pillədə qərarlaşıb.

Milli.Az

