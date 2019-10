Kürdəmirdə evlərdən silsilə oğurluq edən keçmiş məhkum saxlanılıb

Kürdəmir rayonunda evlərdən silsilə oğurluq edən keçmiş məhkum saxlanılıb.

"Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, Kürdəmir Rayon Polis Şöbəsinə rayon sakinləri - Əhmədov Cəlal Ağaqulu oğlu müraciət edərək evindən 1910 manat pul, Şahbazova Xalidə Ağaməşədi qızı qızıl-zinət əşyalarının və 30 manat pulunun, Məhərrəmova Zümrüd Həsən qızı isə məişət avadanlıqlarının və yataq dəstlərinin oğurlandığını bildirib.

Kürdəmir Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 1989-cu ildə Kürdəmir rayonunda anadan olmuş, keçmiş məhkum Allahverdiyev Fərid Zabit oğlu maddi sübutlarla birlikdə saxlanılıb.

Faktla bağlı Kürdəmir Rayon Polis Şöbəsində cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.



















