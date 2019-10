BMT-nin Əfqanıstandakı missiyasının müddəti daha bir il uzadılıb

BMT Təhlükəsizlik Şurası Əfqanıstana Yardım Missiyasının (UNAMA) fəaliyyət müddətini daha bir il, yəni 2020-ci ilin 17 sentyabr tarixinədək uzatmaq barədə qətnamə çıxarıb.

“Report” RİA “Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə yekdilliklə qəbul olunan qətnamədə bildirilir.

ABŞ-ın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Kelli Kraft prezident Məhəmməd Əşrəf Qəninin seçki kampaniyası tədbirlərinə qarşı törədilən terror hücumlarını pislədiklərini deyib.

O, sözügedən qərarla Əfqanıstanda seçkiləri dəstəkləmək, həmçinin sülh və əmin-amanlığa, insan hüquqları təminatına töhfə verməklə bağlı missiyanın səlahiyyətlərinin genişlənmiş olduğunu qeyd edib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.