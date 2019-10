İtin ağzı dəyən qabları və əşyaları necə pak etmək olar?

İtin ağzı dəyən hər şey murdar sayılır və pak olunmalıdır. İtin yemək yediyi, su içdiyi qabı pak etmək üçün əvvəlcə təmiz torpaqla sürtür, torpağı boşaldıb iki dəfə su ilə yuyurlar. İtin tüpürcəyi tökülən qabı da yumazdan əvvəl torpaqla sürtmək, bundan sonra üç dəfə su ilə yumaq lazımdır. İtin bədəninin və ya ağzının rütubətli halda toxunduğu parçanı (paltar və s.) pak etmək üçün əvvəlcə suyun altında sabunla yuyub murdarlığı aradan aparırlar. Sonra onu sıxıb daha bir dəfə suya çəkmək və yenə sıxıb suyunu almaq lazımdır. Bundan sonra o parça pak sayılar.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.