Bərdə rayonunda yolu keçmək istəyən piyadanı minik avtomobili vurub.

"Report"un Qarabağ Mərkəzinin məlumatına görə, Heydər Əliyev prospektində yerləşən "Park Bulvar" kompleksinin qarşısında qeydə alınıb.

"Lada-21015" markalı avtomobil yolu keçmək istəyən orta yaşlı kişini vurub. Yaralı ətrafda olan insanların köməkliyi ilə Bərdə Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.







