Hollivud ulduzları Uma Turman və Etan Houkun qızı Maya Houk "Once Upon A Time In Hollywood" filminin qalasına qatılıb.

Milli.Az bildirir ki, gənc aktrisa əlbisəsi ilə diqqət çəkib.

