Əgər namaz qılan adamın dizləri ağriyirsa və yaxud hər hansı başqa səbəb varsa, dizlərinin altına döşəkçə qoya bilər. Amma bu zaman diqqət yetirmək lazımdır ki, döşəkçə çox hündür olmasın. Çünki namaz qılanın səcdə yerlərinin hündürlük səviyyəsi arasındakı fərq dörd barmaq enindən çox olmamalıdır. Xüsusilə, alın yerinin (səcdəgahın) səviyyəsi dizlərin səviyyəsindən dörd barmaq eni qədər hündür və ya alçaq olsa, namaz batil sayılar.

