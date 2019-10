Diabetik nefropatiyanın təbii bitkilərlə müalicəsi

Diabetik nefropatiyanın kompleks müalicəsi zamanı qanda şəkərin səviyyəsini müəyyən qədər tənzim etmək üçün xüsusi bitki yığımından istifadə edilir. Qarışığın istifadəsi yüngül hiperqlikemiya olan xəstələrdə qanda şəkərin miqdarını müəyyən qədər aşağı salır. Bu qarışım şəkərli diabeti olan xəstələrdə qanda şəkərin miqdarını aşağı salan dərmanların dozasını azaltmağa köməl edir. Qarışım antiaqreqant, iltihab əleyhinə də təsir göstərir

20 qram qaragilə yarpağı

20 qram lobya qabığı

15 qram aralia kökü

15 qram itburnu meyvəsi

10 qram qarğıdalı saçağı

10 qram dazı otu

10 qram çobanyastığı otu

10 qram çəpişotu otu

10 qram xəşəmbül otu

5 qram dəfnə yarpağı

Qarışımdan 1 xörək qaşığı 500 ml suda dəmləyib, yeməkdən 15 dəqidə əvvəl ilıq halda, gündə 3 dəfə, hər dəfə 150 ml içmək lazımdır.

Milli.Az

