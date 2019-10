Sabirabad şəhərində yaşlı kişinin yaşadığı evdən meyiti tapılıb.

“Report”un Aran bürosu xəbər verir ki, Məmməd Xəlilov küçəsindəki evlərin birində yaşayan 1945-ci il təvəllüdlü Gözəlov Eldar Mənsim oğlunun meyiti qonşuları tərəfindən aşkarlanıb.

Bu barədə məlumat daxil olan kimi hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanları gəlib və meyit aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Hələlik ölümün səbəbləri məlum deyil.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



