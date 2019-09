“Qarabağ”ın oyununa getmək istəyənlər tələsin!

UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsinin birinci turunda keçiriləcək "Qarabağ" - "Sevilya" oyununa bilet satışı davam edir.

Metbuat.az "Qarabağ" klubunun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, artıq 28 min bilet satılıb. Yerdə qalan 2 min biletin oyun gününə kimi satılacağı gözlənilir. Biletlərin qiymətləri sektorlar üzrə 3, 5, 15, 20, 50 və 100 AZN-dir.



Biletlərin satış məntəqələri:



Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunun kassaları



Gənclik və 28 Mall (iticket satış məntəqəsi)



Park Bulvar AVM (iticket satış məntəqəsi)



ASAN 2, 3 (Yasamal, Amay t/m)



İticket.az (onlayn)



Qeyd edək ki, “Qarabağ” – “Sevilya” görüşü sentyabrın 19-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək.

