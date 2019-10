“Molla” sözünün mənası nədir?

"Molla" sözü ərəb dilindəki "mövla" kəlməsindən götürülüb; mənası "ağa, başçı" deməkdir. Adətən, dini məişət ayinlərini (dəfn mərasimi, kəbin, yas məclisi və s.) icra edən din xadimlərinə molla deyilir. Keçmişdə mollalar məd¬rəsədə şagirdlərə dini dərs keçdiklərinə görə, mədrəsələri də "mollaxana" adlandirırdılar.

Həmçinin, keçmişdə savadlı şəxslərin, şair və ədiblərin, nüfuzlu ruhanilərin də adinın əvvəlinə "molla" ləqəbini qoşurdular. Məsələn: Molla Mühəmməd Füzuli, Molla Pənah Vaqif, Molla Vəli Vidadi, Molla Sədra, Molla Cuma, Molla Nəsrəddin və s.

Milli.Az

