Bərdədə şiddətli külək fasadlar törədib

Axşam saatlarında Bərdə rayonunda əsməyə başlayan güclü külək elektrik təsərrüfatına ziyan vurub.

"Report"un Qarabağ Mərkəzi məlumat verir ki, hazırda Bərdə şəhəri də daxil olmaqla, rayonun bir neçə yaşayış məntəqəsinə elektrik enerjisi nəqlində fasilələr yaranıb.

"Azərişıq" ASC-nin Bərdə rayon Elektrik Şəbəkəsindən bildiriblər ki, enerji təminatında yaranan fasilələr güclü külək nəticəsində naqillərdə baş verən problemlə əlaqədardır. Artıq təmir işləri aparılır. Yaxın saatlarda əhalinin enerji ilə təminatında yaranmış problem aradan qaldırılacaq.



