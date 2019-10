Fala baxmaq hər hansı şəkildə baş verərsə haramdır və günahdır. Bunu istər fal oxları ilə etsinlər, istər kartla, istər kasa ilə, istərsə də hər hansı kitabla - fərqi yoxdur.

Karta gəldikdə, ümumiyyətlə, ondan hər hansı şəkildə istifadə etmək günahdır. Çünki kart konkret olaraq günah aləti sayılır. Onunla ya qumar oynayır, ya da fala baxırlar. Günahın kimdən ötrü edilməsinin isə fərqi yoxdur. Ailə üzvləri üçün, təmənnasız olsa belə, kartla fala baxmaq haram işdir.

Milli.Az

