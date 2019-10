Paytaxtın Xətai rayonunun bir hissəsində elektrik enerjisi kəsilib.

Axar.az xəbər verir ki, rayonda elektrik enerjinin verilməsi artıq bir saatdan çoxdur dayandırılıb.

Elektrik enerjisinin kəsilməsi ilə bağlı səbəb açıqlanmayıb.

