Səudiyyə Ərəbistanı əvvəlki neft tədarükü səviyyəsini bərpa edib

Səudiyyə Ərəbistanı "Saudi Aramco"nun obyektlərinə edilən hücumdan sonra neft tədarükünün əvvəlki səviyyəsini bərpa edib.

"Report" RİA Novosti-yə istinadən xəbər verir ki, bunu Səudiyyə Ərəbistanının Energetika naziri Əbdül Əziz bin Salman Əs-Səud deyib.

Eyni zamanda, Ər-Riyad da xammal hasilatının həcmini qismən bərpa edib.

Krallıq daha əvvəl hasilatı iki dəfədən çox - təqribən 9,8 milyon səviyyəsindən gündə 5,7 milyon barelə qədər azaltmışdı.

Hazırda bazarlarda neftin qiymətləri nazirin açıqlamasından sonra sürətlə aşağı düşməyə başlayıb.



