BMT Baş Assambleyasının yeni sədri bəşəriyyətin inkişafı naminə səyləri artırmağa çağırır

BMT Baş Məclisi müntəzəm olaraq, 74-cü sessiyasını Nyu Yorkdakı qərargahında keçirib.

Trend-in məlumatına görə, BMT-nin Baş Məclisinin sədri Tijani Muhammad-Bande plenar çıxışında bunları deyib: "BMT-nin ən nümayəndəli orqanı olaraq Baş Assambleya bütün bəşəriyyətin həyatında, sülhündə, təhlükəsizliyində və davamlı inkişafında təkmilləşmə əldə etmək üçün səylərimizi artırmalıyıq. Cəmi bir həftə sonra bütün dövlət və hökumət başçıları global siyasi müzakirələr üçün bu otağa toplaşacaqlar. Onlar bütün bəşəriyyətin həyatına təsir edən ən vacib mövzularda çıxış edəcəklər.

Qeyd edək ki, sentyabrın 24-dən ayın 30-dək BMT-də yüksək səviyyəli siyasi debatlar keçiriləcək.

