ABŞ Prezidenti Donald Tramp, BMT Baş Məclisinin iclasında iranlı həmkarı Həsən Ruhani ilə görüşməməyi üstün tutur.

"Report" RİA "Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, o bunu çərşənbə axşamı jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

"Mən heç nəyi istisna etmirəm, amma onunla görüşməməyi üstün tuturam", - deyə Amerika lideri bildirib.



