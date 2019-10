ABŞ Prezidenti Donald Tramp administrasiyası, Səudiyyə Ərəbistanının "Saudi Aramco" neft emalı zavodlarına edilən hücuma cavab olaraq İranın neft obyektlərinə və ya İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (IRIS) obyektlərinə kiberhücum etməyi, yaxud zərbə endirməyi nəzərdən keçirir.

"Report"un xəbərinə görə, bu barədə müzakirədən xəbərdar olan mənbələrə istinadən "NBC News" məlumat yayıb.



