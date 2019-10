Donald Tramp ABŞ-ın neft ehtiyatların istifadəsinin ehtiyacın olmadığını bildirib

Bakı. Trend:

ABŞ prezidenti Donald Tramp, Səudiyyə Ərəbistan tərəfindən dünya bazarlarına karbohidrogen tədarükünün azalmasına baxmayaraq ABŞ-ın strateji neft ehtiyatlarından istifadə etməyə ehtiyac görmür.

Trend-in məlumatına görə, Ağ Evdə jurnalistlərlə press konfrans zamanı ABŞ-ın strateji neft ehtiyatlarından istifadə edilməsinin qərarına gəlib-gəlmədiyini Donald Trampdan soruşublar. "Düşünmürəm ki, strateji yanacağ ehtiyatlardan istifadə eləmək lazımdır. Ancaq strateji neft ehtiyatlarından istifadə etmək istəsək, onları asanlıqla aça bilərəm" ABŞ presidenti öz çıxışında bildirib.

