İrlandiyada selfi 28 yaşlı bir qızın həyatını xilas etməyə kömək etdi

Bakı. Trend:

İrlandiyada 28 yaşlı bir qız selfi sayəsində xilas olub.

Trend-in məlumatına görə, Stefani Farnanın atası qızını huşsuz vəziyyətdə tapıb, sonradan beyin qanaması keçirdiyini ortaya çıxıb.

Qızı xilas etmək üçün həkimlər onun neçə vaxt ərzində huşunu itirdiyini tapmaq məcburiyyətində qalıblar: nəşrin açıqladığı kimi antikoagulyant dərmanları hücumdan sonra yalnız müəyyən bir müddət vaxtında qəbul etmək olar.

Qeyd edək ki, qizin qardaşı Farnan bacısının mobil telefonunda selfi şekili tapıb. Bu selfi şeklini Stefaniya atası 15 dəygə gəlməzdən əvvəl çəkib.

Həkimlər hadisəni böyük bir uğur hesab edirlər. "Şanslıyam. Səhər şəkil çəkməyimi heç xatırlamıram" qiz bildirib. Stefaniya özünü yaxşı hiss etdiyini, əməliyyat keçirəcəyini deyib.

