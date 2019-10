Bakı. Trend:

Israil seçkilərin nəticəsinə görə ən çox səs alanlar siralarında Israilin indiki baş naziri olan Benyamin Netanyahudur.

Trend-in məlumatına görə, Netanyahu seçkilərdə Likud partiyasından öz namizədliyini irəli sürür.

Qeyd edək ki, seçkilərin son nəticəsinə görə irəlidə olan iki namizəddir. Bunlardan biri Likud partiyasından Benyamin Netanyahudur və Mavi və Ağ partiyasından olan Benni Gandzdır.

