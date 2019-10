Bu ölkə NATO-da müdafiə xərclərinə görə liderdir

Bolqarıstan səkkiz ədəd “F-16 Block 70” qırıcı təyyarələrini 1 milyard 256 milyon dollara almaqla NATO ölkələri arasında müdafiə xərclərinə görə lider dövlətə çevrilir.

Publika.az xəbər verir ki, Bolqarıstanın “Dnevnik” nəşri bildirib.

Hazırda ölkənin müdafiə xərcləri ildə ÜDM-nin 2,6 faizi təşkil edir. NATO-nun tövsiyələrinə görə, alyansa üzv ölkələr ildə ən azı ÜDM-nin 2 faizini müdafiə xərclərinə yönəltməlidirlər. Bu xərclərin 20 faizi isə yeni silahlar və cihazların alınmasına sərf olunmalıdır. NATO-ya üzv ölkələr arasında yalnız ABŞ Bolqarıstanı bu göstəriciyə görə üstəliyir. Beləki ABŞ ÜDM-nin 3,42 faizini bu istiqamətə yönəldib.

Qeyd edək ki, Bolqarıstan keçən il müdafiə xərclərinə yalnız ÜDM-nin 1,53 faizini yönəldib və silahlanmanın modernizasiyasını etməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.