Tramp ABŞ-ın neft ehtiyatların istifadəsinin ehtiyacın olmadığını bildirib

ABŞ prezidenti Donald Tramp, Səudiyyə Ərəbistan tərəfindən dünya bazarlarına karbohidrogen tədarükünün azalmasına baxmayaraq ABŞ-ın strateji neft ehtiyatlarından istifadə etməyə ehtiyac görmür.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, Ağ Evdə jurnalistlərlə press konfrans zamanı ABŞ-ın strateji neft ehtiyatlarından istifadə edilməsinin qərarına gəlib-gəlmədiyini Donald Trampdan soruşublar. "Düşünmürəm ki, strateji yanacağ ehtiyatlardan istifadə eləmək lazımdır. Ancaq strateji neft ehtiyatlarından istifadə etmək istəsək, onları asanlıqla aça bilərəm" ABŞ presidenti öz çıxışında bildirib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.