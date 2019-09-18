ABŞ-da avtomobil "Trump Plaza"nın foyesinə girib

ABŞ-ın Nyu-York ştatının Nyu-Roşell şəhərində minik avtomobili 40 mərtəbəli "Trump Plaza" otelinin foyesinə girib.

"Report" "CBS News"a istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində bir nəfər yaralanıb.

Məlumata görə, avtomobildə yalnız sürücü olub, vəziyyəti barədə məlumat yoxdur.

Eyni zamanda otelin foyesində olan bir nəfər həyatı üçün təhlükə yaratmayan xəsarətlər alıb.

Yerli polis hadisəni təsadüfi hadisə hesab edir. İstintaq gedir.





Workers at Trump Plaza New Rochelle say after car plowed into lobby, make driver got out and took a seat on a sofa. Said nothing. Several injuries but none are life threatening. pic.twitter.com/kJz1FRy5ra — Tony Aiello (@AielloTV) 18 сентября 2019 г.







Trump Plaza New Rochelle opened in 2007. 40 story luxury building developed by Cappelli Enterprises under licensing deal with Trump Organization. pic.twitter.com/hfgl1hfaU6— Tony Aiello (@AielloTV) 18 сентября 2019 г.







Damaged car being removed from Trump Plaza New Rochelle. Totaled, obviously. pic.twitter.com/jZx3QylX1u— Tony Aiello (@AielloTV) 18 сентября 2019 г.



