Game of Thrones artıq 10 Emmy mükafatını qazanıb

Game of Thrones bu həftə sonu Creative Arts Emmy Awards-da 10 Emmy mükafatını qazandı.

Milli.Az chip.az-a istinadən bildirir ki, Emmy Mükafatlarının əsas hissəsi 22 sentyabr bazar günü keçiriləcək. Mükafatlandırma mərasimində ''Game of Thrones'' 10 Emmy Mükafatını aldı və Creative Arts Emmy Awards-da ən çox mükafat qazanan serial oldu.

Qazanılan mükafatlar bunlardır:

-Komediya və ya sram seriyası üçün üstün səs redaktəsi

-Vizual effektlər

-Fantaziya / Elmi fantastika geyimləri

-Tək kamera seriyaları üçün makiyaj

-Dram, serial və ya film üçün dublyor koordinasiyası

-Üstün başlıq dizaynı

-Bir serial üçün musiqi tərkibi

-Dram serialları üçün kasting

-Komediya və ya dram üçün görkəmli səs

-Dram seriyası üçün tək kamera fotoşəkili

Creative Arts Emmy Awards-da ''Taxtlar Oyunu''ndan sonra ''Çernobıl'' seriyası ikinci qalibi oldu. ''Çernobıl'' seriya və ya film üçün görkəmli tək kameralı şəkil üçün dəstəkləyici rolda görkəmli vahid vizual effektlər daxil olmaqla 7 mükafat qazanıb.

Emmy Mükafatlarının əsas hissəsi bazar günü (22 sentyabr) keçiriləcək. ''Game of Thrones'' 32 Emmy mükafatına namizəd olub. Baş rol ifaçıları Kit Harington və Emilia Clarke ən yaxşı aktyor, Piter Dinklage, Sofi Turner və Maisie Williams ən yaxşı yardımcı aktyor nominasiyasına namizəd olublar.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.